Mara Carfagna a Salvini e Meloni “Il sovranismo non è l’unica alternativa alla sinistra” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, di Forza Italia, affida a Facebook la sua valutazione sul dato delle elezioni regionali, e non risparmia stoccate ai sovranisti di Lega e Fratelli d’Italia, usciti ridimensionati dalle urne: “Quando dico che il quinquennio d’oro del populismo è finito”, sottolinea la Carfagna, “non sferro un attacco a nessuno: racconto un dato di realtà, dimostrato dal crollo del M5S e dal ridimensionamento della Lega rispetto alle europee dello scorso anno (nonostante resti pur sempre il primo partito del centrodestra, per carità, non lo nega nessuno!). Le elezioni regionali hanno registrato un cambiamento della sensibilità popolare largamente giustificato. Dopo la fase più acuta della pandemia le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa vicepresidente della Camera,, di Forza Italia, affida a Facebook la sua valutazione sul dato delle elezioni regionali, e non risparmia stoccate ai sovranisti di Lega e Fratelli d’Italia, usciti ridimensionati dalle urne: “Quando dico che il quinquennio d’oro del populismo è finito”, sottolinea la, “non sferro un attacco a nessuno: racconto un dato di realtà, dimostrato dal crollo del M5S e dal ridimensionamento della Lega rispetto alle europee dello scorso anno (nonostante resti pur sempre il primo partito del centrodestra, per carità, non lo nega nessuno!). Le elezioni regionali hanno registrato un cambiamento della sensibilità popolare largamente giustificato. Dopo la fase più acuta della pandemia le ...

RicBattaglia : @mara_carfagna Non quella unionista, ripassi i termini. - VittorioBanti : @mara_carfagna Il sovranismo è arrivato nel 1948 contro il fascismo, cara Lei. - pasquetti5 : @mara_carfagna Il PD è perfetto per lei - PietroPragliol1 : @mara_carfagna Non le posso dare torto, ma si ricordi che un partito liberale non sostiene il politicamente corretto come fa lei. - VittorioBanti : @mirkoafniaf @RuRoc3 @mara_carfagna Era quanto sosteneva Lelio Basso, padre costituente, invece. Il concetto di sov… -