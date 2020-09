Lorenzo Bernardi è il nuovo tecnico di Piacenza (Di giovedì 24 settembre 2020) Piacenza- La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha risolto la crisi tecnica nel modo più brillante possibile. La società della presidente Curti, dopo l'esonero di Andrea Gardini, ha ingaggiato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- La Gas Sales Bluenergy Volleyha risolto la crisi tecnica nel modo più brillante possibile. La società della presidente Curti, dopo l'esonero di Andrea Gardini, ha ingaggiato ...

