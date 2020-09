L’aggiornamento stabile elimina i problemi iOS 14 performance su vecchi iPhone (Di giovedì 24 settembre 2020) Pare siano ormai un vecchio ricordo le segnalazioni sui problemi iOS 14, emersi durante i test con le beta sfornate da Apple, a proposito delle prestazioni riguardanti i vecchi device. Se da un lato procede senza sosta il lavoro degli sviluppatori indipendenti, al punto che nella giornata di ieri ho portato alla vostra attenzione un nuovo bollettino a proposito del jailbreak ottimizzato sul recente aggiornamento, oggi 24 settembre voglio affrontare con voi un altro punto. Andamento degli iPhone con l’aggiornamento e possibili problemi iOS 14 Come sempre avviene in questi casi, ad una settimana di distanza dal rilascio dell’aggiornamento, molti utenti di iPhone si chiedono se l’upgrade apporti miglioramenti di velocità rispetto ad iOS 13 o meno. E, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Pare siano ormai uno ricordo le segnalazioni suiiOS 14, emersi durante i test con le beta sfornate da Apple, a proposito delle prestazioni riguardanti idevice. Se da un lato procede senza sosta il lavoro degli sviluppatori indipendenti, al punto che nella giornata di ieri ho portato alla vostra attenzione un nuovo bollettino a proposito del jailbreak ottimizzato sul recente aggiornamento, oggi 24 settembre voglio affrontare con voi un altro punto. Andamento deglicon l’aggiornamento e possibiliiOS 14 Come sempre avviene in questi casi, ad una settimana di distanza dal rilascio dell’aggiornamento, molti utenti disi chiedono se l’upgrade apporti miglioramenti di velocità rispetto ad iOS 13 o meno. E, ...

