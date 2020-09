Il lockdown per lui è insopportabile: adolescente non resiste e si impicca (Di giovedì 24 settembre 2020) La madre di quarant’anni ha trovato suo figlio morto in casa. Si è suicidato, non ha retto il peso del lockdown. Sam e sua madre Tracey (Fonte foto: web)Cade in depressione a causa dell’isolamento cui lo costringe il lockdown. Sam, non si riprenderà più. Si toglie la vita a soli 14 anni, la madre effettua il ritrovamento in casa. Oggi sono passati quattro mesi, ma lei ha trovato la forza di parlare. “Credo che se avesse potuto andare a scuola e vivere una normale routine, tutto questo non sarebbe successo”, ha raccontato la donna al The Sun. Il ragazzino non aveva mai dato cenni di depressione o di autolesionismo. La mamma di Sam: “Un teenager normalissimo” Fonte foto: (Pixabay)Tracey Tyler, ha compiuto una scoperta chockante al suo ritorno a casa dal lavoro, lo scorso 25 maggio. ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) La madre di quarant’anni ha trovato suo figlio morto in casa. Si è suicidato, non ha retto il peso del. Sam e sua madre Tracey (Fonte foto: web)Cade in depressione a causa dell’isolamento cui lo costringe il. Sam, non si riprenderà più. Si toglie la vita a soli 14 anni, la madre effettua il ritrovamento in casa. Oggi sono passati quattro mesi, ma lei ha trovato la forza di parlare. “Credo che se avesse potuto andare a scuola e vivere una normale routine, tutto questo non sarebbe successo”, ha raccontato la donna al The Sun. Il ragazzino non aveva mai dato cenni di depressione o di autolesionismo. La mamma di Sam: “Un teenager normalissimo” Fonte foto: (Pixabay)Tracey Tyler, ha compiuto una scoperta chockante al suo ritorno a casa dal lavoro, lo scorso 25 maggio. ...

