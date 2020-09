Grande Fratello Vip, è Ufficiale: nuovi Ingressi in Casa, Signorini pensa a Raz Degan (Di giovedì 24 settembre 2020) Alfonso Signorini conferma che nella Casa del Grande Fratello Vip entreranno nuovi Vip, e la sua ironia su Raz Degan fa pensare che sarà proprio lui uno dei nuovi Concorrenti. Leggi su comingsoon (Di giovedì 24 settembre 2020) Alfonsoconferma che nelladelVip entrerannoVip, e la sua ironia su Razfare che sarà proprio lui uno deiConcorrenti.

Non condivide certi atteggiamenti della madre Maria Teresa Ruta: è quanto emerso da una confidenza fatta da Guenda Goria a Fulvio Abbate nella notte. Il volto televisivo, per anni conduttrice di numer ...

Una frase di Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta infiamma il web (VIDEO)

Ogni frase all’interno della casa del Grande Fratello Vip può essere motivo di discussione, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i telespettatori da casa. Nelle scorse ora, nel mirino, è finito To ...

