Francesca Barra e la battaglia legale con il suo hater a ' Storie Italiane' | ' Offesa e diffamata | ora ho avuto giustizia'

Bebbe___ : RT @Corriere: Francesca Barra, condannato a 18 mesi l’hater Domenico Leccese: diffamò la giornalista ... - Corriere : Francesca Barra, condannato a 18 mesi l’hater Domenico Leccese: diffamò la giornalista ... - noxguernicae : RT @ohdiounsexyshop: Francesca barra difende achille lauro dal polverone che è stato alzato ingiustamente contro di lui. Io bimba di franc… - nanku_runaisa : RT @SkyTG24: Francesca Barra, condannato l'hater che la diffamò sui social - SergioSierra67 : Francesca Barra, condannato l'hater che la diffamò sui social...... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Barra

Ospite di Storie Italiane, Francesca Barra racconta, ancora una volta, la sua battaglia contro l’odio social e si commuove per il marito Claudio Santamaria. La giornalista e scrittrice è tornata a par ...Francesca Barra, minacce e messaggi contro i suoi figli: la moglie di Claudio Santamaria vince la battaglia legale contro l’hater. Francesca Barra ha lottato per lei, ma soprattutto per i suoi figli, ...