Fabio Lecis | l’operatore sanitario morto a 33 anni | è la vittima più giovane della Sardegna

(Di giovedì 24 settembre 2020) Una corsa di più di un’ora in ambulanza, da Isili, piccolo paeseprovincia del Sud, fino all’ospedale di Cagliari. Ma, 33, positivo al Covid-19, ènon appena arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Trinità. L’uomo è arrivato in ospedale con una grave insufficienza respiratoria, inutili i tentativi di rianimazione dei medici:soffriva già di altre patologie., che lavorava come operatore socioin una casa di riposo a Isili, aveva contratto il virus a fine estate dopo aver frequentato la Costa Smeralda. Da allora il 33enne era assistito a casa dall’Ats, ma mercoledì 23 settembre le sue condizioni ...

Un’altra giovane vittima del Coronavirus in Italia. Questa volta in Sardegna, a Cagliari, dove il 33enne Fabio Lecis ieri è arrivato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissima Trinità in condizioni ...Si aggrava il bilancio delle vittime da coronavirus in Sardegna. Ieri pomeriggio al Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari è morto un giovane di 33 anni, originario di Isili. È arrivato in ...