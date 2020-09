Eurozona | la Bce vede un primo rimbalzo | Pil a +8 | 4% nel terzo trimestre | ma lontano da livelli pre-Covid “Preoccupa l’aumento dei contagi”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Cominciano a schiarirsi i cieli europei dopo la forte contrazione dell’economia registrata nella prima metà dell’anno a causa del-19. Nel2020 la Bcefinalmente un: il Pil dell’crescerà dell’8,4%. I dati indicano “un forte, anche se non completo, recupero dell’economia, sostanzialmente in linea con quanto ci si attendeva”, si legge nel consueto bollettino di Francoforte. Anche se, avvertono, “il livello dell’attività rimane ben al di sotto deiantecedenti la pandemia da coronavirus”. Tutto dipenderà proprio dalla futura evoluzione della situazione sanitaria nel mondo e dalle eventuali misure di contenimento ...

(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona ha registrato "un forte recupero" negli ultimi mesi, anche se "non completo" e "il livello dell'attività resta ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemi ...L’ultimo bollettino economico della BCE ha toccato diversi argomenti di rilievo, dal coronavirus all’inflazione, e non ha mancato di mettere in guardia sul futuro andamento dell’economia. Come di cons ...