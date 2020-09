E tu vivrai nel terrore - L' aldilà | lo strano doppiaggio a due voci del film

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020) In E tunel- L'; di Lucio Fulci, c'è un curioso caso di duplicelegato al personaggio di Emily. C'è un curioso caso di duplicein E tunel- L';, legato al personaggio di Emily, interpretato da Cinzia Monreale con lo pseudonimo Sarah Keller, come da usanza dell'epoca (lo sceneggiatore Dardano Sacchetti, per esempio, si firmò più di una volta David Parker Jr.). L'attrice, sempre come da consuetudine, fu doppiata per l'edizione italiana deldi Lucio Fulci, ma in questo lefurono due: all'inizio delè Emanuela Rossi, voce italiana ufficiale di Emma Thompson e Michelle Pfeiffer e ...