Coronavirus | ECDC | l’Italia è tra i Paesi UE a basso rischio

(Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo il report sulla valutazione del, pubblicato oggi dall’Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (), basato su dati aggiornati al 13 settembre, l’Italia rientra tra iUE e dello Spazio Economico Europeo caratterizzati da un “” di COVID-19 per la popolazione complessivamente intesa e per il sistema sanitario, con una “bassa probabilità” di infezione daSars-CoV-2, insieme a Belgio, Cipro, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia e Svezia. I suddettieuropei registrano anche un “” impatto della malattia, principalmente a causa della ridotta proporzione di casi nella ...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In alcuni Stati la situazione si sta avvicinando a quella di marzo, e per noi è preoccupante. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione di evitare di ripetere ...L’Italia, inoltre, è nel gruppo di Paesi che l’Ecdc identifica come a “rischio complessivo basso di Covid-19 per la popolazione generale e il sistema sanitario”. Per quanto riguarda gli individui ...