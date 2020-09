Cormezz | se Koulibaly resta | il mercato del Napoli per il centrocampo sarà low-cost

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Ilnei mesi scorsi ha pianificato due mercati: uno con l’eventuale cessione diincassando tra i 70 e gli 80 milioni, che avrebbero consentito sia di rimpiazzare il gigante senegalese che d’investire sul, l’altro low-senza queste risorse a disposizione”. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Nel primo caso, se si fosse riusciti a cedere il senegalese, la prima scelta per ilsarebbe stato Veretout. “Ma servono più di 30 milioni per convincere la Roma a cederlo e, senza la partenza di, è impossibile tirar fuori una cifra così importante dopo l’investimento già compiuto per Osimhen e i danni del Covid19″. Dunque, le strategie devono cambiare. “Il ...