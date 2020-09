All’Università di Bologna torna il medico di base per i fuorisede

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – A Bologna torna l’assistenza sanitaria di base gratuita per gli studenti fuorisede dell’Università che non hanno il proprio medico di medicina generale in città. Anni fa questo servizio esisteva, ma poi è venuto meno e ora l’Alma Mater ha deciso di ripristinarlo: una misura dettata dall’emergenza Covid, che però l’Ateneo intende comunque mantenere in vigore anche per il futuro. Il rettore Francesco Ubertini ha dato una comunicazione su questo tema ieri in Senato accademico.