Viaggio di nozze da incubo: sposa picchiata dal marito finisce in ospedale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luna di miele da incubo per una sposa veneta a Roma . Quello che doveva essere un momento di felicità si è trasformato rapidamente in un incubo per la donna dopo che il marito l'ha aggredita a calci e ... Leggi su today (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luna di miele daper unaveneta a Roma . Quello che doveva essere un momento di felicità si è trasformato rapidamente in unper la donna dopo che ill'ha aggredita a calci e ...

AnnaLu68097816 : RT @tempoweb: L'assurda violenza del marito sulla moglie in viaggio di nozze. Raptus in albergo, poi arriva la polizia #violenzasulledonne… - tempoweb : L'assurda violenza del marito sulla moglie in viaggio di nozze. Raptus in albergo, poi arriva la polizia… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Il viaggio di nozze a Roma è da incubo, picchiata dal marito durante la luna di miele per motivi di gelosia https://t.c… - romatoday : roma Il viaggio di nozze a Roma è da incubo, picchiata dal marito durante la luna di miele per motivi di gelosia… - Today_it : Viaggio di nozze da incubo: sposa picchiata dal marito finisce in ospedale -