Temptation Island, Anna e Gennaro si ritrovano: clima incandescente al falò (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo falò di confronto a Temptation Island, in questa nuova e scoppiettante edizione targata Alessia Marcuzzi. Anna, dopo qualche incertezza, accoglie la richiesta di Gennaro che, sul finire della scorsa puntata, aveva domandato di incontrarla. La coppia si separerà o uscirà mano nella mano, come Amedeo e Sofia? La scelta di Gennaro: "Richiedo il falò" Nuovo appuntamento con il docu-reality dei sentimenti di Canale 5. Temptation Island torna con una nuova e ricca puntata in cui i nodi da sciogliere sono numerosi. A cominciare da un conto rimasto in sospeso che ha lasciato nel dubbio i telespettatori: Anna accetterà il confronto con Gennaro? Il ragazzo aveva chiesto di rivedere la ...

