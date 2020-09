Suarez e le università ridotte a diplomifici (Di mercoledì 23 settembre 2020) La storia dell'esame farsa del calciatore Luis Suarez ha assunto diverse chiavi di lettura: quella anti-juventina e quella anti-italiana. Ma c'è anche una terza interpretazione… Leggi il resto L'articolo Suarez e le università ridotte a diplomifici proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 23 settembre 2020) La storia dell'esame farsa del calciatore Luisha assunto diverse chiavi di lettura: quella anti-juventina e quella anti-italiana. Ma c'è anche una terza interpretazione… Leggi il resto L'articoloe le universitàproviene da Nicola Porro.

Corriere : ?? ULTIM'ORA - La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa - Sport_Mediaset : #Suarez, ora la #Juve trema: accordo tra legale della società e università. Lo riporta 'Il Corriere della Sera'.… - ZZiliani : FERMI TUTTI! Come ci raccontano oggi i media, “al momento l’ipotesi di investigatori e inquirenti è che l’universit… - andrea__zk : RT @DabianaV: #Suarez #Perugia Un disguido che con #Pirlo Rettore dell'#universita non sarebbe mai successo. - pierfaviz : RT @FrancescoDeBen8: Passata la sbornia per la corruzione di Suarez, dell’università e della Juventus, vogliamo riflettere anche al fatto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez università Caso Suarez, Sarri (Finanza): «la Juve ha organizzato l’esame ma non è indagata» Corriere della Sera