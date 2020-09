Renata Polverini Fi spacca il centrodestra | “Via i decreti sicurezza | appoggeremo Zingaretti”

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “La vicenda del calciatore uruguaiano Luis Suarez e’ solo la punta dell’iceberg dell’ipocrita gestione della cittadinanza italiana aggravata dai decreti sicurezza non ancora superati; Nicola Zingaretti avra’ il nostro appoggio se manterra’ l’impegno a cancellare leggi ingiuste e afflittive non per i milionari ma per i nostri ragazzi figli di immigrati”. Lo afferma la deputata di Forza Italia, Renata Polverini.