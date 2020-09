Puglia, elezioni regionali: lista di maggioranza senza seggi, contestata l’attribuzione Senso civico ha superato la percentuale minima del 4 per cento per partecipare alla suddivisione (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ernesto Abaterusso, Cosimo Borraccino e Alfonso Pisicchio ritengono “un errore di calcolo” quello operato. Ma parlano anche in questi termini: “In Puglia si sta operando un furto gravissimo di rappresentanza ai danni della democrazia, stracciando le regole dettate da una legge elettorale che stabilisce chiaramente una cosa: chi supera con il voto degli elettori il 4 per cento ha diritto a concorrere alla rappresentanza regionale”. La questione riguarda l’attribuzione dei seggi per il consiglio regionale della Puglia: avendo superato la quota del 4 per cento Senso civico ritiene di avere diritto al seggio, oltretutto con l’attribuzione del premio di maggioranza. ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ernesto Abaterusso, Cosimo Borraccino e Alfonso Pisicchio ritengono “un errore di calcolo” quello operato. Ma parlano anche in questi termini: “Insi sta operando un furto gravissimo di rappresentanza ai danni della democrazia, stracciando le regole dettate da una legge elettorale che stabilisce chiaramente una cosa: chi supera con il voto degli elettori il 4 perha diritto a concorrererappresentanza regionale”. La questione riguarda l’attribuzione deiper il consiglio regionale della: avendola quota del 4 perritiene di avere diritto alo, oltretutto con l’attribuzione del premio di. ...

