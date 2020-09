Padova, furto dal vicino: ragazza 22enne insegue il ladro, lo blocca su un bus e lo fa arrestare (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un suo vicino di casa si è ritrovato faccia a faccia con un ladro, che ha fatto in tempo a mettere a segno il furto e a scappare. Lei, Tatiana Vacchi , una giovane di 22 anni, ha sentito le urla e non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un suodi casa si è ritrovato faccia a faccia con un, che ha fatto in tempo a mettere a segno ile a scappare. Lei, Tatiana Vacchi , una giovane di 22 anni, ha sentito le urla e non ...

Scrittrice e attivista culturale, è nata in Italia ma ci sono voluti 25 anni perché potesse mettere una x sulla scheda elettorale, e oggi pensa a chi ancora non può farlo «Questa è la mia tessera elet ...

Un suo vicino di casa si è ritrovato faccia a faccia con un ladro, che ha fatto in tempo a mettere a segno il furto e a scappare. Lei, Tatiana Vacchi, una giovane di 22 anni, ha sentito le urla e non ...

