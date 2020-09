Omicidio Vannini: “Per Ciontoli omicidio colposo e per gli altri l’assoluzione” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel corso della quarta udienza del processo di appello bis per l’omicidio Vannini la parola passa alla difesa che fa le sue richieste. “I familiari devono essere assolti ma se li giudicate colpevoli la responsabilità è la colpa. La Cassazione fa riprendere quanto sostenuto dalla Procura ma semmai si profila l’omissione di soccorso. Senza assoluzione, … L'articolo omicidio Vannini: “Per Ciontoli omicidio colposo e per gli altri l’assoluzione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel corso della quarta udienza del processo di appello bis per l’la parola passa alla difesa che fa le sue richieste. “I familiari devono essere assolti ma se li giudicate colpevoli la responsabilità è la colpa. La Cassazione fa riprendere quanto sostenuto dalla Procura ma semmai si profila l’omissione di soccorso. Senza assoluzione, … L'articolo: “Pere per glil’assoluzione” proviene da www.meteoweek.com.

