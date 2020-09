Non ce la fa più a vedere la moglie soffrire: prima la uccide e poi si ammazza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si tratta di un omicidio-suicidio dettato dalla disperazione e dal dolore, quello avvenuto questa mattina ad Ariccia, in un’abitazione di via Marinelli, al civico numero 4. Lì stamattina sono intervenuti, alle ore 9:15, i carabinieri della compagnia di Velletri, dopo una segnalazione giunta al 112, che parlava di alcuni colpi di arma da fuoco. La scena che si è presentata davanti ai militari dell’arma è stata straziante: i due anziani erano nella camera da letto, ormai cadaveri. I militari hanno trovato la lettera scritta dall’uomo, un 87enne, che spiega i motivi del gesto: sua moglie, 83enne, di gravi patologie, tra cui demenza senile. Dopo aver sparato alla donna, si è suicidato, per far fine alle sofferenze. Nella lettera i dettagli e la disperazione che hanno portato al tragico epilogo. L’arma utilizzata per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si tratta di un omicidio-suicidio dettato dalla disperazione e dal dolore, quello avvenuto questa mattina ad Ariccia, in un’abitazione di via Marinelli, al civico numero 4. Lì stamattina sono intervenuti, alle ore 9:15, i carabinieri della compagnia di Velletri, dopo una segnalazione giunta al 112, che parlava di alcuni colpi di arma da fuoco. La scena che si è presentata davanti ai militari dell’arma è stata straziante: i due anziani erano nella camera da letto, ormai cadaveri. I militari hanno trovato la lettera scritta dall’uomo, un 87enne, che spiega i motivi del gesto: sua, 83enne, di gravi patologie, tra cui demenza senile. Dopo aver sparato alla donna, si è suicidato, per far fine alle sofferenze. Nella lettera i dettagli e la disperazione che hanno portato al tragico epilogo. L’arma utilizzata per ...

amnestyitalia : Con le elezioni alle spalle non ci sono più scuse: i #decretisicurezza devono essere modificati subito. Il loro imp… - VincenzoDeLuca : Una vittoria di popolo. Se la politica perde il suo senso umano, non vale più niente. #ElezioniRegionali2020 - borghi_claudio : Vabè... saltato l'ultimo minuto di diretta per morte del telefono. Volevo solo dire che se fossi il PD oggi sarei p… - MuredduGiovanni : RT @LaVeritaWeb: Malgrado la narrazione dei media, la coalizione di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ottiene importanti s… - eia58 : RT @cliexit_: Secondo quel cogliONE,Eriksen con l'arrivo di Vidal non avrà più spazio,mi sanguinano le orecchie. Impazzisco. -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it