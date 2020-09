Morte arbitro De Santis, un minuto di raccoglimento su tutti i campi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, su richiesta del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha disposto in occasione di tutte le gare calcistiche in programma nella prossima giornata, l'effettuazione di un minuto d ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, su richiesta del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha disposto in occasione di tutte le gare calcistiche in programma nella prossima giornata, l'effettuazione di und ...

OfficialUSLecce : ??Ci addolora profondamente la tragica morte dell'arbitro Daniele De Santis e della sua compagna. Giunga alle famig… - TuttoASRoma : FIGC Disposto un minuto di silenzo per la morte dell’arbitro De Santis - JonnySi37545976 : RT @cippiriddu: In tutto questo mi son dimenticato di dire che ieri sera durante il 'Lo sai che' Criscitiello ha dato la notizia della mort… - falsario80 : RT @cippiriddu: In tutto questo mi son dimenticato di dire che ieri sera durante il 'Lo sai che' Criscitiello ha dato la notizia della mort… -