Milano - Mobilità in sharing | sfida tra monopattini e bici

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 settembre 2020) In questo momento è boom di: ce ne sono ormai 6.000 a, forniti da otto gestori diversi. un record in Europa, dove nelle principali città, da Parigi a Francoforte, dopo lesplosione iniziale, ne sono rimasti solo un paio a farsi concorrenza, pur con numeri più alti, visto che sotto la torre Eiffel sono 15.000. Isono anche sotto osservazione per diversi motivi, a partire dalla sicurezza, dal rischio caos sui marciapiedi, ma ovviamente anche per le opportunità che offrono, ovvero muoversi in centro senza usare i mezzi pubblici, in modo rapidissimo e non ultimo parecchio trendy. Senza rifare tutta la storia, dallo sbarco sperimentale nel 2018, al ritiro dopo i primi incidenti di percorso, fino al grande ritorno sponsorizzato dal Comune per risolvere i problemi di mobilità ...