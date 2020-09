Maltempo | spaventosa tempesta di fulmini in Puglia | nubifragio e violenta grandinata a Fasano | imponenti Shelf Cloud FOTO e VIDEO

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo il disastro di ieri ad Altamura, violenti temporali stanno colpendo la, tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, dove è in atto unadi(vediin fondo all’articolo edella gallery scorrevole in alto). Forte temporale con intensa attività elettrica anche vicino Vieste, nel Foggiano, ma in città si registrano solo brevi rovesci. Spettacolari le immagini diavvistate tra Leccese e Barese, così come quelle dellache ha colpito, nel Brindisino. Proprio susi è abbattuto un violento. Tra i dati ...