"Luis Suarez? Perché è uno scandalo": Vittorio Sgarbi umilia Luigi Di Maio, commento ferocissimo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il caso che vede al centro Luis Suarez scatena Vittorio Sgarbi. La vicenda, ovviamente, è quello dell'esame di lingua italiana che sarebbe stato "truccato" per far promuovere il fuoriclasse in forza al Barcellona. Una vicenda che arma il critico d'arte, il quale commenta su Twitter: "è uno scandalo che Suarez sia stato promosso in italiano senza che sappia coniugare i verbi. Più che il calciatore dovrebbe, al massimo, fare il ministro degli Esteri". Il riferimento? Ovviamente a Luigi Di Maio, improbabile titolare grillino alla Farnesina, e a si suoi roboanti e continui scivoloni sulla lingua italiana. Insomma, Suarez come Di Maio, secondo uno spietatissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il caso che vede al centroscatena. La vicenda, ovviamente,; quello dell'esame di lingua italiana che sarebbe stato "truccato" per far promuovere il fuoriclasse in forza al Barcellona. Una vicenda che arma il critico d'arte, il quale commenta su Twitter: "; unochesia stato promosso in italiano senza che sappia coniugare i verbi. Più che il calciatore dovrebbe, al massimo, fare il ministro degli Esteri". Il riferimento? Ovviamente aDi, improbabile titolare grillino alla Farnesina, e a si suoi roboanti e continui scivoloni sulla lingua italiana. Insomma,come Di, secondo uno spietatissimo ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa - SkyTG24 : Suarez, cittadinanza italiana ottenuta con truffa: punteggio attribuito prima della prova - Agenzia_Ansa : La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa: è quanto ha accertato un'inchiesta della… - rosdefilippis : Il fallo di Luis Suárez, la cittadinanza non è uguale per tutti. - Dixy62553861 : RT @CalcioPillole: Gli esami... non finiscono mai. ?? Quello di Luis #Suarez sembra infinito, così come le vicende ad esso legate. E adess… -