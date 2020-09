L’inversione di rotta di Boris Johnson sul Covid non è piaciuta ai negazionisti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Si dice che solo gli stupidi non cambino mai idea. Cambiare idea, anche radicalmente, può non essere una manifestazione di incorenza, ma spesso può invece rappresentare un atto di saggezza. Il Primo Ministro del Regno Unitosta gestendo questa seconda fase dell’epidemia in modo decisamente molto più prudente rispetto alla prima, durante la quale fu aspramente criticato per l’approccio “morbido” al coronavirus rispetto agli altri Paesi europei., da sempre idolo di un fronte sovranista che molto spesso (ma non sempre, va detto) strizza l’occhio all’universo dei-negazionismi, viene ora attaccato pesantemente da questi ultimi, A causa di questo cambio di, molti di loro, probabilmente, sono ora dei suoi ex ...