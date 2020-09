La pace fiscale per evitare lo scontro sociale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una nuova pace fiscale è possibile. Il 15 Ottobre scadrà la moratoria delle cartelle esattoriali, misura speciale messa in pratica durante il lockdown. Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà nel pagare i debiti fiscali pregressi. In realtà la scadenza era stata prevista, in un primo momento, per il 31 Agosto ma è stata poi prorogata al 15 Ottobre. Incredibilmente oltre il 60% dei morosi, nonostante la mano tesa dello Stato, ha preferito pagare i propri debiti senza ricorrere alle dilazioni. La Riforma fiscale In realtà ciò che tutti aspettano con trepidazione è la Riforma fiscale 2021 che, secondo alcuni bene informati, avrebbe nelle intenzioni quella di costruire un nuovo rapporto dei cittadini italiani con le tasse. Una vera e propria rivoluzione. Una ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una nuovaè possibile. Il 15 Ottobre scadrà la moratoria delle cartelle esattoriali, misura speciale messa in pratica durante il lockdown. Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà nel pagare i debiti fiscali pregressi. In realtà la scadenza era stata prevista, in un primo momento, per il 31 Agosto ma è stata poi prorogata al 15 Ottobre. Incredibilmente oltre il 60% dei morosi, nonostante la mano tesa dello Stato, ha preferito pagare i propri debiti senza ricorrere alle dilazioni. La RiformaIn realtà ciò che tutti aspettano con trepidazione è la Riforma2021 che, secondo alcuni bene informati, avrebbe nelle intenzioni quella di costruire un nuovo rapporto dei cittadini italiani con le tasse. Una vera e propria rivoluzione. Una ...

Equitalia è giunta alla conclusione di valutare il condono fiscale in relazione alle cartelle esattoriali. L’epocale decisione è stata presa a valle di una sentenza della Corte di Cassazione. Con gran ...

Un condono sul contante è possibile?

Si parla tanto di “pace fiscale”, ma un condono sul contante è possibile? Abbiamo chiesto l’opinione dell’economista Gianni Lepre. abr/mrv/red ...

