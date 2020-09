Kim Kardashian a un passo dalla fine del matrimonio con Kanye West (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo la stampa americana Kim Kardashian starebbe per ufficializzare la separazione dal rapper Kanye West dopo sei anni di matrimonio e quattro figli. Il motivo va ricercato nella difficoltà di vivere con un uomo che, a suo dire, soffre di disturbo bipolare e spesso agisce senza controllo. Si ritiene al di sopra di tutto e di tutto. Dice frasi che destabilizzano i suoi stessi familiari. Si comporta in modo provocatorio senza pensare alle conseguenze. Il rapper Kanye West ha talmente esasperato sua moglie Kim Kardashian che lei starebbe pianificando il divorzio. Non riesce più a dormire la notte, è agitata, preoccupata, delusa. Che Kanye abbia un disturbo bipolare si sa da tempo. Lo ha ricordato persino la stessa Kim ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo la stampa americana Kimstarebbe per ufficializzare la separazione dal rapperdopo sei anni die quattro figli. Il motivo va ricercato nella difficoltà di vivere con un uomo che, a suo dire, soffre di disturbo bipolare e spesso agisce senza controllo. Si ritiene al di sopra di tutto e di tutto. Dice frasi che destabilizzano i suoi stessi familiari. Si comporta in modo provocatorio senza pensare alle conseguenze. Il rapperha talmente esasperato sua moglie Kimche lei starebbe pianificando il divorzio. Non riesce più a dormire la notte, è agitata, preoccupata, delusa. Cheabbia un disturbo bipolare si sa da tempo. Lo ha ricordato persino la stessa Kim ...

ileeeeniia : RT @therealyurins: 2020 ragazzi che per qualche follower si credono Gary Beadle e ragazze che per qualche like di troppo si credono Kim Kar… - llevtizia : RT @ayellowlamp: in tutto ciò non lasciatevi distrarre dalla cosa realmente importante: jojo siwa è nella TOP 100 delle persone più influen… - ayellowlamp : in tutto ciò non lasciatevi distrarre dalla cosa realmente importante: jojo siwa è nella TOP 100 delle persone più… - _elisabetta18 : RT @therealyurins: 2020 ragazzi che per qualche follower si credono Gary Beadle e ragazze che per qualche like di troppo si credono Kim Kar… - MrsRossi99 : RT @therealyurins: 2020 ragazzi che per qualche follower si credono Gary Beadle e ragazze che per qualche like di troppo si credono Kim Kar… -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian Kim Kardashian e il «divorzio pianificato» con Kanye West (dopo le frasi anti aborto) Vanity Fair Italia Kim Kardashian a un passo dalla fine del matrimonio con Kanye West

Secondo la stampa americana Kim Kardashian starebbe per ufficializzare la separazione dal rapper Kanye West dopo sei anni di matrimonio e quattro figli. Il motivo va ricercato nella difficoltà di ...

Kim Kardashian pazza di una giovanissima Youtuber

Kim Kardashian è pazza della giovanissima Youtuber JoJo Siwa, amatissima da sua figlia North, e ne ha tessuto le lodi in un articolo scritto per il magazine TIME, che ha inserito la 17enne tra le 100 ...

Secondo la stampa americana Kim Kardashian starebbe per ufficializzare la separazione dal rapper Kanye West dopo sei anni di matrimonio e quattro figli. Il motivo va ricercato nella difficoltà di ...Kim Kardashian è pazza della giovanissima Youtuber JoJo Siwa, amatissima da sua figlia North, e ne ha tessuto le lodi in un articolo scritto per il magazine TIME, che ha inserito la 17enne tra le 100 ...