Juventus, Morata torna ad allenarsi: le ultime (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l'ufficialità del colpo, arrivata nella tarda serata di ieri, Alvaro Morata si appresta a calcare nuovamente i campi con indosso la maglia della Juventus. Per ora non quelli di Serie A o di Champions League, ma inizialmente quelli d'allenamento della Continassa agli ordini di mister Andrea Pirlo per le consuete sedute di preparazione insieme ai suoi nuovi, e vecchi, compagni. L'avventura dello spagnolo è pronta ad iniziare e la speranza dei tifosi bianconeri è che il giocatore possa lasciare ancora una volta il segno siglando gol a raffica e aiutando la formazione del Maestro a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla dirigenza.

