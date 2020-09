Juventus, buone notizie per Dybala: il report dalla Continassa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Paulo Dybala torna ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni. La Juventus esulta e con lei tutti i tifosi bianconeri, che vedono finalmente la fine del calvario dovuto all’infortunio della Joya avvenuto nelle scorse settimane. Con l’arrivo di Alvaro Morata e con un Cristiano Ronaldo in grandissima forma, adesso la Vecchia Signora è pronta a dire la sua con un attacco stratosferico, a cui si dovrebbe aggiungere anche proprio l’ex Palermo, tornato a disposizione di Andrea Pirlo durante la seduta di allenamento odierna alla Continassa. Primo test anche per il nuovo acquisto dall’Atletico Madrid, che ha avuto occasione di assaporare nuovamente il campo con i colori dei campioni d’Italia addosso per caricarsi e prepararsi per le prossime sfide. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Paulotorna ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni. Laesulta e con lei tutti i tifosi bianconeri, che vedono finalmente la fine del calvario dovuto all’infortunio della Joya avvenuto nelle scorse settimane. Con l’arrivo di Alvaro Morata e con un Cristiano Ronaldo in grandissima forma, adesso la Vecchia Signora è pronta a dire la sua con un attacco stratosferico, a cui si dovrebbe aggiungere anche proprio l’ex Palermo, tornato a disposizione di Andrea Pirlo durante la seduta di allenamento odierna alla. Primo test anche per il nuovo acquisto dall’Atletico Madrid, che ha avuto occasione di assaporare nuovamente il campo con i colori dei campioni d’Italia addosso per caricarsi e prepararsi per le prossime sfide. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

Duado02 : Credo che ci siano buone possibilità che, nella vicenda #Suarez, la #Juventus si costituisca parte civile. Le dichi… - 51m0_ : RT @cantafio88: @MCaronni La Juventus oggi rappresenta il problema non come club ma come mentalità mafiosa. Parti dall'esposizione di scude… - cantafio88 : @MCaronni La Juventus oggi rappresenta il problema non come club ma come mentalità mafiosa. Parti dall'esposizione… - MFajriyansyah : RT @LucaFiorino24: Operazione lampo ?? La Juventus vuole chiudere in tempi stretti per Morata e le premesse sono più che buone: totale ap… - RoccoChiarenza : RT @LucaFiorino24: Operazione lampo ?? La Juventus vuole chiudere in tempi stretti per Morata e le premesse sono più che buone: totale ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus buone Juventus-Sampdoria 3-0: Pirlo, buona la prima. Kulusevski subito decisivo, poi Bonucci e Ronaldo Corriere della Sera Roma-Juventus: presentazione della partita e pronostico

Big match domenica sera all'Olimpico tra la Roma, ancora al palo dopo la sconfitta a tavolino con il Verona, e la Juventus, che invece è partita subito bene. Dal clamoroso 0-3 a tavolino col Verona al ...

Juve: Dybala torna in gruppo, primo allenamento per Morata

Buone notizie per la Juventus in vista della trasferta di Roma: Paulo Dybala si è allenato regolarmente con i compagni, mentre Alvaro Morata ha sostenuto lavoro individuale. Il report dell'allenamento ...

Big match domenica sera all'Olimpico tra la Roma, ancora al palo dopo la sconfitta a tavolino con il Verona, e la Juventus, che invece è partita subito bene. Dal clamoroso 0-3 a tavolino col Verona al ...Buone notizie per la Juventus in vista della trasferta di Roma: Paulo Dybala si è allenato regolarmente con i compagni, mentre Alvaro Morata ha sostenuto lavoro individuale. Il report dell'allenamento ...