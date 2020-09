I dati del cellulare di Attilio Fontana finiscono nel mirino della Guardia di Finanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladidi Pavia ha eseguito copia forense dei contenuti, in particolaremessaggistica, deldel PresidenteLombardia. Il provvedimento rientra nell'...

CarloStagnaro : Davvero il prezzo dell'#energia sul mercato libero é più alto che in #maggiortutela? Qualche considerazione a margi… - giuliainnocenzi : Le emissioni dei gas a effetto serra dell’Unione europea sono diminuite di quasi il 4% nel 2019 rispetto al 2018. L… - Tg3web : Preoccupano i dati del contagio da Covid-19 in Europa, ormai oltre 5 milioni di casi. E dopo Londra, la Francia var… - BeltramoPaolo : RT @HuffPostItalia: Caso Diasorin, Gdf copia i dati del cellulare di Fontana - MarioRo22315926 : RT @Corriere: Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana -

Ultime Notizie dalla rete : dati del

Cresce purtroppo il dato delle vittime, che oggi sono 20. Sono i dati elaborati per il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle ...I militari della Gdf di Pavia si sono recati stamani a casa del Governatore della Lombardia Attilio Fontana per effettuare copia forense dei contenuti e, in particolare della messaggistica, del suo ...