Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco choc: "Credo che si tratti di istigazione al suicidio" (video) (Di mercoledì 23 settembre 2020) In queste ore, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono tornati ad affrontare, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', uno dei temi più spinosi di questi ultimi giorni. 23 settembre 2020 16:40. Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020) In queste ore,Dele Massimiliano Morra sono tornati ad affrontare, all'interno della casa del 'Vip', uno dei temi più spinosi di questi ultimi giorni. 23 settembre 2020 16:40.

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - zaidadibenetto : RT @sonofrafra: x: perché guardi grande fratello anche non in prima serata? io: niente, quest’anno la casa è ordinata bene #GFVIP https://… - PaulBassano : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali -