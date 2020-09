Giuseppe Conte tira la volata a chi incanta la gente | l' oppio del populismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La questione, qui, è semantica. Qua, nella lettura che il fior fiore degl'intellettuali offre oggi dei flussi elettorali, si tratta d'intenderci sul concetto pregnante di "". Perché, se intendiamo il "" nel senso liberal (di sinistra ma all'americana) dell'accademico Benjamin Moffitt in The global rise of populism ossia modo di far politica diretto, aggressivo, diciamo rudemente pop; be', la tesi di fondo del direttore di Repubblica Matteo Molinari e di molti suoi epigoni, è comprensibile. IL DOPO VOTO Scrive, infatti, Molinari nell'editoriale Se cala il vento del: «Il primo voto dopo la pandemia disegna un cambiamento di umore degli italiani nei confronti di sovranisti e populisti perché a rafforzarsi è il Pd di Nicola Zingaretti, mentre ad indebolirsi sono le ...