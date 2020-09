avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, aggrediti e circondati da extracomunitari agenti Polizia locale - EnricaGaletti : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, aggrediti e circondati da extracomunitari agenti Polizia locale - Ernesto29296958 : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, aggrediti e circondati da extracomunitari agenti Polizia locale - PonytaEle : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, aggrediti e circondati da extracomunitari agenti Polizia locale - ImolaOggi : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, aggrediti e circondati da extracomunitari agenti Polizia locale -

Aggrediti due operatori di Polizia Locale nel Quartiere Ferrovia a Foggia. Il fatto è successo ieri pomeriggio verso le ore 18 quando una pattuglia della Polizia Locale impegnata in servizi di ordine ...Foggia, 23 settembre 2020. Il fatto è successo ieri pomeriggio verso le ore 18 quando una pattuglia della Polizia Locale impegnata in servizi di Ordine Pubblico, mentre transitava in via Monfalcone an ...