Festa per Giani al Mandela. Con Renzi e Zingaretti (zitti in platea). La Sinistra avrà l’assessore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sul palco Giani ha voluto soltanto il governatore uscente, Enrico Rossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il comico Paolo Hendel che ha dato il via alla serata. E soprattutto ha voluto al proprio fianco la sua famiglia, che ha ringraziato più volte, anche il fratello. Serena Spinelli (Sinistra ecologista) sarà chiamata in giunta Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sul palcoha voluto soltanto il governatore uscente, Enrico Rossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il comico Paolo Hendel che ha dato il via alla serata. E soprattutto ha voluto al proprio fianco la sua famiglia, che ha ringraziato più volte, anche il fratello. Serena Spinelli (ecologista) sarà chiamata in giunta

matteorenzi : Buongiorno a tutti, dopo la festa di ieri vi aspetto alle ore 12 in diretta Facebook dalla Camera per commentare i… - marcotravaglio : QUEL PAESE LA' Anche stavolta, come nel 2016 quando descrisse un intero Paese in festa per la grande riforma Renzi-… - VauroSenesi : NON DIMENTICARE. La parata autorizzata per la Festa della Liberazione dalla ex sindaca SSusanna Ceccardi - infalice : se mai vincerò una raffle farò festa per giorni - iorollomaria : RT @tomasomontanari: Benvenuti nell’era di #Giani : strade chiuse a #firenze per la festa della vittoria. In piena pandemia i nuovi padroni… -