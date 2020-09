Duplice omicidio Lecce | un uomo di Aradeo interrogato in procura

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Le ultime notizie che arrivano da: ci sarebbe una svolta in merito aldi lunedì sera. Sarebbe stato fermato un, originario diche in questo momento sarebbe indove viene ascoltato ma potrebbe essere persona informata sui fatti. Le notizie al momento sono molto poche. L’si chiamerebbe Andrea proprio come i testimoni hanno dichiarato che si chiamava la persona che era in casa con Eleonora e Daniele de Santis prima che scoppiasse una violenta lite che ha poi portato alla morte dei due. Secondo quanto viene riferito anche dalla giornalista di Pomeriggio 5 che segue il caso da, in diretta con i testimoni , vicini di casa della coppia, la persona fermata sarebbe un edicolante di ...