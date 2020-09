(Di mercoledì 23 settembre 2020)per Angel Digiornate di squalifica per il Fideo, che paga loadGonzalez in occasione di Psg-Marsiglia dello scorso 13 settembre, finita con ben cinque espulsi e ...

sportli26181512 : Di Maria, stangata Psg: quattro turni di stop per lo sputo a Alvaro: Il brutto gesto nei confronti di Gonzalez in o… - ETGazzetta : #Psg, stangata su #DiMaria: lo sputo a #Gonzalez gli costa 4 turni di squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Maria stangata

Corriere dello Sport.it

Thomas Tuchel dovrà fare a meno di Angel Di Maria. Quattro giornate di squalifica per il Fideo, che paga lo sputo ad Alvaro Gonzalez in occasione di Psg-Marsiglia dello scorso 13 settembre, finita con ...Stangata per Angel Di Maria. Quattro giornate di squalifica per il Fideo, che paga lo sputo ad Alvaro Gonzalez in occasione di Psg-Marsiglia dello scorso 13 settembre, finita con ben cinque espulsi e ...