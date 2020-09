Coronavirus, se nuova ondata uno su tre si sposterà con un suo mezzo o a piedi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pavia, 23 settembre 2020 - Una persona su tre si sposterà con un proprio mezzo motorizzato nel caso dovesse arrivare una nuova ondata pandemica. Una crescita di otto punti percentuali rispetto al ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pavia, 23 settembre 2020 - Una persona su tre si sposterà con un propriomotorizzato nel caso dovesse arrivare unapandemica. Una crescita di otto punti percentuali rispetto al ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus: nuova vittima. Apre il reparto covid a Mazara. Un nuovo decesso Tp24 Coronavirus: al via in Usa fase 3 vaccino J&J, primo a singola dose

(Adnkronos Salute) - Al via negli Stati Uniti la sperimentazione di fase 3 del primo candidato vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2a iniezione ... e fa sì che non siano necessarie nuove ...

Smart working, cosa cambia dal 16 ottobre per chi ha figli in quarantena

Se la fine del periodo emergenziale verrà confermata, ci si dovrà attenere ai termini "standard" La fine dello stato di emergenza da Covid-19 porterà conseguenze per ... In data successiva al 15 ...

