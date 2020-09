Coronavirus in Toscana: morto un uomo a Prato, oggi 23 settembre. E 90 nuovi contagi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si registra un altro morto per Coronavirus, oggi 23 settembre, in Toscana: si tratta di un uomo di 80 anni che era residente a Prato. Mentre 90 sono i nuovi contagi: 36 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening. 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). Il 51% è legato a un caso precedente Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si registra un altroper23, in: si tratta di undi 80 anni che era residente a. Mentre 90 sono i: 36 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening. 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). Il 51% è legato a un caso precedente

regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #23settembre ?? 90 nuovi casi ?? 7502 tamponi eseguiti ?? 121 ricoverati (+2 da ieri) ??… - La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - TgrRaiToscana : Coronavirus: in Toscana 90 nuovi casi, 1 decesso, 93 guarigioni nelle ultime 24 ore @TgrRai - Iw1prt_Alberto : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in Toscana, #23settembre ?? 90 nuovi casi ?? 7502 tamponi eseguiti ?? 121 ricoverati (+2 da ieri) ?? 24 t… - AgReds : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in Toscana, #23settembre ?? 90 nuovi casi ?? 7502 tamponi eseguiti ?? 121 ricoverati (+2 da ieri) ?? 24 t… -