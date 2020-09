Carolina Crescentini: "Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… Se è con il compagno giusto”. Sono le parole pronunciate dall’attrice Carolina Crescentini, ospite della trasmissione di Rai 1 “Da Noi... A Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Parlando delle domande indesiderate ricevute nel corso della sua carriera, l’attrice ha proseguito: “La superficialità con la quale ti bombardano, in realtà, ha a che fare con l’incasellamento sociale… dal voler capire dove vai a finire”.Carolina ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Ma quanto; pericolosore a unafa un? Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… Se; con il compagno giusto”. Sono le parole pronunciate dall’attrice, ospite della trasmissione di Rai 1 “Da Noi... A Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Parlando delle domande indesiderate ricevute nel corso della sua carriera, l’attrice ha proseguito: “La superficialità con la quale ti bombardano, in realtà, ha a che fare con l’… dal voler capire dove vai a finire”....

HuffPostItalia : Carolina Crescentini: 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' - VanityFairIt : La domanda più sgradevole che vi hanno fatto? Lei detesta questa: «Ma quando fai un figlio?» @Carolcrasher - dariosci1 : RT @HuffPostItalia: Carolina Crescentini: 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' https… - Torino3InAzione : RT @HuffPostItalia: Carolina Crescentini: 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' https… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 2 prende il via la nuova serie in sei puntate “Mare fuori”, con prota… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Crescentini Carolina Crescentini: «Rivoglio la vita vera» Vanity Fair Italia Carolina Crescentini: "Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale"

Sono le parole pronunciate dall’attrice Carolina Crescentini, ospite della trasmissione di Rai 1 “Da Noi... A Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Parlando delle domande indesiderate ricevute nel ...

Mare fuori personaggi della serie tv in onda su Rai 2

Ecco i personaggi che fanno parte della serie tv Mare fuori. L’esordio è previsto per mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 2. Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) un ragazzo della Milano bene con ...

Sono le parole pronunciate dall’attrice Carolina Crescentini, ospite della trasmissione di Rai 1 “Da Noi... A Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Parlando delle domande indesiderate ricevute nel ...Ecco i personaggi che fanno parte della serie tv Mare fuori. L’esordio è previsto per mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 2. Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) un ragazzo della Milano bene con ...