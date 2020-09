Cambia l'epicentro del coronavirus in Italia. Per la prima volta non è più in Lombardia: la regione più colpita (Di mercoledì 23 settembre 2020) Come scrive Leggo, 'la giornata odierna, 22 settembre ndr, ha fatto registrato il record di positivi a Roma. Mai prima di oggi la Capitale aveva riportato 141 casi di coronavirus in un giorno. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Come scrive Leggo, 'la giornata odierna, 22 settembre ndr, ha fatto registrato il record di positivi a Roma. Maidi oggi la Capitale aveva riportato 141 casi diin un giorno. A ...

Firevin89 : Il Covid cambia geografia, in Italia l'epicentro si è spostato: Roma supera Milano e fuori dai confini torna la pa… - Globe1078 : Il Covid cambia geografia, in Italia l'epicentro si è spostato: Roma supera Milano e fuori dai confini torna la pau… - aka_Gb : @TigermanRoot @ASec28 @GiuseppeConteIT Eravate nell'epicentro del Covid almeno questo lei grande genio questo lo sa… - Amos8125 : @claud9048 @queequeg1901 In realtà sono esattamente dietro all'Italia come morti su popolazione nonostante nn fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia epicentro Il Covid cambia geografia, in Italia l'epicentro si è spostato: Roma supera Milano e fuori dai confini torna la paura Leggo.it Microsoft compra Zenimax / Bethesda, cambia il destino di Xbox Series X ed S?

Una firma, un comunicato stampa appena scritto e un click su invia: fu così che il mondo dei videogiochi cambiò per sempre, ancora una volta. Microsoft che compra Bethesda non è un acquisizione qualun ...

Il clima che cambia rischia di far aumentare le zanzare in Africa. E rialzare la testa alla malaria

LONDRA - Il numero di zanzare presenti in alcune parti dell'Africa potrebbe aumentare a causa dei cambiamenti climatici. Una situazione che fnirebbe per ostacolare gli sforzi compiuti per eliminare la ...

Una firma, un comunicato stampa appena scritto e un click su invia: fu così che il mondo dei videogiochi cambiò per sempre, ancora una volta. Microsoft che compra Bethesda non è un acquisizione qualun ...LONDRA - Il numero di zanzare presenti in alcune parti dell'Africa potrebbe aumentare a causa dei cambiamenti climatici. Una situazione che fnirebbe per ostacolare gli sforzi compiuti per eliminare la ...