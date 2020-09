Bianca Berlinguer finalista al Premio Caccuri: “Marcella Di Folco esempio di coraggio” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – La giornalista, Bianca Berlinguer, con ‘Storia di Marcella che fu Marcello’ (La nave di Teseo) e’ tra i quattro finalisti del premio letterario Caccuri, dedicato alla saggistica. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si terra’ in presenza dal 19 al 24 settembre nel borgo medioevale del crotonese. L’agenzia Dire, media partner del premio, l’ha intervistata. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – La giornalista, Bianca Berlinguer, con ‘Storia di Marcella che fu Marcello’ (La nave di Teseo) e’ tra i quattro finalisti del premio letterario Caccuri, dedicato alla saggistica. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si terra’ in presenza dal 19 al 24 settembre nel borgo medioevale del crotonese. L’agenzia Dire, media partner del premio, l’ha intervistata.

matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su Rai Tre con Bianca Berlinguer. Chi c’è? #CartaBianca @Cartabiancarai3 ?? LIVE ??… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Buonasera Amici, ora in diretta su Rai Tre con Bianca Berlinguer. Chi c’è? - infoitcultura : Mauro Corona a Bianca Berlinguer: “Stia zitta gallina!”: dura lite a Carta Bianca | Video - cange61 : RT @matteosalvinimi: Buonasera Amici, ora in diretta su Rai Tre con Bianca Berlinguer. Chi c’è? #CartaBianca @Cartabiancarai3 ?? LIVE ?? ht… - sonia76515805 : RT @catlatorre: Altra prova di quanto il nostro Paese non sia un Paese che rispetti le donne, è l'insulto 'gallina' fatto da Mauro #Corona… -