Alan Kurdi va verso Marsiglia. Ma Parigi vuole rimandarla da noi

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Andrea Indini Altro che la "solidarietà obbligatoria" invocata dal patto sui migranti, la Francia nonl': "La accolga l'Italia" Altro che "solidarietà obbligatoria tra Stati membri". Altro che "allentamento della pressione migratoria sui Paesi costieri". Tutti i buoni propositi per superare il sistema Dublino, avanzati oggi dalla Commissione europea nel nuovo Patto sulle migrazioni e l'asilo, sono andati a farsi benedire non appena la prima nave carica di immigrati è stata respinta dall'Italia e si è messa a fare rottail porto di. "Da due anni siamo sempre al fianco dell'Italia nel meccanismo di solidarietà per la gestione degli sbarchi. Le chiediamo quindi di rispondere favorevolmente alla richiesta formulata dall'Ong di ...