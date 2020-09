Agata Scuto, una telefonata riapre il caso: “Cercatela in cantina” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una telefonata anonima getta inquietanti dubbi sulla sorte di Agata Scuto, 22enne disabile di Acireale (Catania) scomparsa nel nulla nel 2012 e mai più ritrovata. “Agata non è scomparsa, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina”: è quanto affermato in una telefonata anonima che … L'articolo Agata Scuto, una telefonata riapre il caso: “Cercatela in cantina” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unaanonima getta inquietanti dubbi sulla sorte di, 22enne disabile di Acireale (Catania) scomparsa nel nulla nel 2012 e mai più ritrovata. “non è scomparsa, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina”: è quanto affermato in unaanonima che … L'articolo, unail: “Cercatela in cantina” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

