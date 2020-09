«Zaia? Una gatta morta». Travaglio non ci sta: e dalla Gruber sputa altro veleno sul Doge e Salvini (Di martedì 22 settembre 2020) Mormora, la gente mormora… E se poi a parlare è un Marco Travaglio che proprio non ci sta, finisce che dalla Gruber il giornalista sputa altro veleno su Zaia, Salvini e centrodestra vincenti. Così, insufflato e pungolato dalla conduttrice di Otto e mezzo su La7, il risultato di quella che dovrebbe essere una lucida analisi politica del voto di ieri, diventa l’ennesimo insulto. Formalizzato con sorrisetto sardonico e argomentazioni esasperate, contro la Lega. Salvini. E contro lo stesso Luca Zaia, tra i trionfatori assoluti di quest’ultima consultazione elettorale. Il veleno di Gruber e Travaglio su Zaia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Mormora, la gente mormora… E se poi a parlare è un Marcoche proprio non ci sta, finisce cheil giornalistasue centrodestra vincenti. Così, insufflato e pungolatoconduttrice di Otto e mezzo su La7, il risultato di quella che dovrebbe essere una lucida analisi politica del voto di ieri, diventa l’ennesimo insulto. Formalizzato con sorrisetto sardonico e argomentazioni esasperate, contro la Lega.. E contro lo stesso Luca, tra i trionfatori assoluti di quest’ultima consultazione elettorale. Ildisu...

