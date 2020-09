Torino: Di Maio, 'Appendino può terminare mandato, spero assolta in appello' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Chiara Appendino "si è subito autosospesa, e non è da tutti. Lei ha a cuore il M5S e la stimo per come sta governando Torino. È una condanna di pochi mesi, e la legge le consente di portare Torino a nuove elezioni. spero vivamente che in appello la decisione possa cambiare". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Chiara"si è subito autosospesa, e non è da tutti. Lei ha a cuore il M5S e la stimo per come sta governando. È una condanna di pochi mesi, e la legge le consente di portarea nuove elezioni.vivamente che inla decisione possa cambiare". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

Se in un primo momento il ministro degli Esteri aveva annunciato soddisfatto di aver sconfitto “chi voleva colpire il governo e, inutile nasconderlo, anche il sottoscritto“, non ha potuto negare che i ...

