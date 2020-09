Torino, Cairo: «Giampaolo ha bisogno di tempo. C’è fiducia in lui» (Di martedì 22 settembre 2020) Urbano Cairo ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport: le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport. CORONAVIRUS AL Torino – «È una situazione particolare, dobbiamo adattarci e speriamo non ci siano ulteriori positività. Purtroppo sono cose che accadono, accadono a voi e accadono agli altri. Ovviamente devono esserci delle regole precise, bisogna decidere quali partite si possono o non si possono giocare a seconda di quanti sono i positivi di una squadra, altrimenti rischiamo di essere in balia di questo evento eccezionale. Ma ci vuole in generale comprensione e disponibilità, oltre che una calma interiore forte sperando poi di superarla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Urbanoha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport: le dichiarazioni del presidente delUrbano, presidente del, ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport. CORONAVIRUS AL– «È una situazione particolare, dobbiamo adattarci e speriamo non ci siano ulteriori positività. Purtroppo sono cose che accadono, accadono a voi e accadono agli altri. Ovviamente devono esserci delle regole precise, bisogna decidere quali partite si possono o non si possono giocare a seconda di quanti sono i positivi di una squadra, altrimenti rischiamo di essere in balia di questo evento eccezionale. Ma ci vuole in generale comprensione e disponibilità, oltre che una calma interiore forte sperando poi di superarla ...

