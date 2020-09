Suarez | cittadinanza ottenuto con truffa | indaga la Gdf

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 settembre 2020) La Guardia di Finanza, in seguito ad un blitz effettuato stamattina all’ Università di Perugia, ha riscontrato delle irregolarità nel test effettuato da Luisper ottenere laitaliana. Secondo le Fiamme Gialle, è emerso che gli argomenti della prova d’ italiano dierano stati concordati primi e i punteggi assegnati ancora prima di sostenere l’esame. Avvisi di garanzia sono stati invitati per rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro. L’attaccante del Barcellona non risulta tra gliti, a differenza della rettrice dell’Universita degli studi di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e il direttore generale Simone Olivieri. Con loro anche la direttrice del Centro per ...