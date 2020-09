Regionali e referendum, cosa potrebbe cambiare a Palazzo Chigi? (Di martedì 22 settembre 2020) I risultati delle elezioni Regionali potrebbero influenzare gli equilibri di Governo, anche in virtù delle sconfitte subite dal Movimento 5 Stelle. Intanto Conte ribadisce: “Durerò fino al 2023”. I risultati delle elezioni Regionali hanno lasciato emergere di un nuovo equilibrio di consensi, seppur appunto regionale, che potrebbe ripercuotersi anche in ambito nazionale. Il premier Conte … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) I risultati delle elezioniro influenzare gli equilibri di Governo, anche in virtù delle sconfitte subite dal Movimento 5 Stelle. Intanto Conte ribadisce: “Durerò fino al 2023”. I risultati delle elezionihanno lasciato emergere di un nuovo equilibrio di consensi, seppur appunto regionale, cheripercuotersi anche in ambito nazionale. Il premier Conte … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : Affluenza referendum nelle regioni dove non si vota per le regionali molto più alta di quello che mi aspettassi. C'… - simonebaldelli : Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mett… - dariofrance : Grazie a @nzingaretti che in mezzo a pressioni e pessimismi di ogni tipo ha tenuto il timone del partito nella dire… - MilanoCitExpo : Al referendum sul taglio dei parlamentari ha vinto il Sì, alle Regionali è pareggio… - luiveceli : @laura_ceruti Questo risparmio avverrà fra 7/8 anni, circa 3 per fine legislatura e 4 per recuperare il costo del r… -