"Per fortuna ho 39 anni". Zlatan-show, due gol e l'ultima sfida: "Come voglio essere giudicato" (Di martedì 22 settembre 2020) Che Milan. Ma soprattutto che Zlatan Ibrahimovic: due gol al Bologna, un'altra rete mangiata e una partita sontuosa. Il tutto, lo si ricorda, a 39 anni. Fuoriclasse se ce n'è uno, insomma. Eterno. E nel dopo-partito, lo svedese commenta sornione: "Avessi vent'anni avrei fatto altri due gol, ma per fortuna ne ho trentanove". La consueta, tagliente, ironia. Dunque, sul suo ruolo di leader della squadra di Stefano Pioli: "Mi piace avere questa responsabilità, la più grande pressione arriva da me stesso. Non voglio che si parli della mia età rispetto agli altri giocatori, dobbiamo essere giudicati allo stesso livello. Mi piace essere giudicato allo stesso modo di un ventenne", sottolinea. E ancora, ribadisce uno dei concetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Che Milan. Ma soprattutto cheIbrahimovic: due gol al Bologna, un'altra rete mangiata e una partita sontuosa. Il tutto, lo si ricorda, a 39. Fuoriclasse se ce n'è uno, insomma. Eterno. E nel dopo-partito, lo svedese commenta sornione: "Avessi vent'avrei fatto altri due gol, ma perne ho trentanove". La consueta, tagliente, ironia. Dunque, sul suo ruolo di leader della squadra di Stefano Pioli: "Mi piace avere questa responsabilità, la più grande pressione arriva da me stesso. Nonche si parli della mia età rispetto agli altri giocatori, dobbiamogiudicati allo stesso livello. Mi piaceallo stesso modo di un ventenne", sottolinea. E ancora, ribadisce uno dei concetti ...

