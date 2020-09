Non può prendere l'aereo: Romeo, 10 anni, a piedi da Palermo a Londra per rivedere la nonna (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre 2.600 chilometri separavano il piccolo Romeo dalla nonna. Lui a , lei a . Per colpa del , l'aereo non era un'opzione percorribile. Bisognava trovare una soluzione alternativa. E allora il ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre 2.600 chilometri separavano il piccolodalla. Lui a , lei a . Per colpa del , l'non era un'opzione percorribile. Bisognava trovare una soluzione alternativa. E allora il ...

LorenzoTonion : RT @ilgiornale: Ad un’avvocatessa di Porto Recanati è stata contestata la mascherina nera indossata per votare perché richiama un partito d… - Angelo40898639 : RT @ilgiornale: Ad un’avvocatessa di Porto Recanati è stata contestata la mascherina nera indossata per votare perché richiama un partito d… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: ha solo il #RAFFREDDORE e non il #COVID-19, ma non può andare a #SCUOLA. Ecco il Perché - SbrizzaClaudio : RT @ilgiornale: Ad un’avvocatessa di Porto Recanati è stata contestata la mascherina nera indossata per votare perché richiama un partito d… - atestaltasempre : RT @ilgiornale: Ad un’avvocatessa di Porto Recanati è stata contestata la mascherina nera indossata per votare perché richiama un partito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Referendum, Lega: "Con vittoria del Sì il Parlamento non può eleggere il capo dello Stato" ilGiornale.it GfVip 5, chi va in nomination. Signorini striglia Franceska ma con Fausto Leali... Oppini nuovo idolo

“Non fo**ere la pu**ana sbagliata” - Franceskaconlacappa e Tommaso Zorzi litigano da venerdì sera: lui la punge credendo che abbia il cervello di una gallina, lei che sa che è un provocatore e prende ...

Il caso Diawara agita la Roma: cosa può succedere

Una svista nella compilazione della lista serie A agita la Roma, a due giorni dallo 0-0 nel debutto in campionato contro il Verona. In particolare, il problema riguarderebbe lo status di Amadou Diawar ...

“Non fo**ere la pu**ana sbagliata” - Franceskaconlacappa e Tommaso Zorzi litigano da venerdì sera: lui la punge credendo che abbia il cervello di una gallina, lei che sa che è un provocatore e prende ...Una svista nella compilazione della lista serie A agita la Roma, a due giorni dallo 0-0 nel debutto in campionato contro il Verona. In particolare, il problema riguarderebbe lo status di Amadou Diawar ...